東聯互動攜手一卡通，4國移工匯款開通「手機線上匯」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕科技金融（FinTech）跨境支付業者東聯互動（7738）的移工匯款業務又有新突破，東聯互動宣布與會員數達666萬的電支業者iPASS一卡通聯手，將東聯互動APP與一卡通電支業務iPASS MONEY APP結合，移工只要使用手機APP就可進行跨國匯款，無須再至便利商店繳款，大幅提升跨國匯款的便利性與安全性，預期將可大幅提升在台移工的使用意願。

根據勞動部統計，目前全臺移工總人數近81萬人，開放移工的產業涵蓋建築、製造、農業及照顧服務，外籍移工在臺灣生活所面臨的諸多挑戰，匯款需求就是其中之一。

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興櫃業者東聯互動2016年成立，移工跨境金流服務為主要營業項目，目前提供匯款的方式，是由移工進行線上開戶驗證，並使用東聯互動匯款服務的APP，以條碼至便利商店繳費，或是至台新銀行ATM存入紙鈔，但仍有不少移工，因為工作、不方便出門等因素，無法至銀行、便利商店付款。

東聯互動此次與iPASS一卡通攜手，就是考量廣大的移工匯兌需求，讓移工能夠快速透過手機中的iPASS MONEY APP，即時進行線上匯兌，無須請假特地再跑金融機構或便利商店。

根據iPASS一卡通統計，目前已有3萬9000名移工完成iPASS MONEY的會員申請，本次啟用線上匯兌服務共有印尼、越南、菲律賓及泰國４個國家，移工只要透過東聯互動的APP進入交易畫面，選擇受款人、匯款目的後，即可使用iPASS MONEY付款，輕鬆將款項匯回家鄉。

此外，iPASS MONEY APP「生活繳費」項目，也新增「跨境服務」選項，將款項轉入在「東聯互動」APP產生的「外籍移工小額匯兌」訂單，此一服務僅限移工使用，並未對國人開放。

使用iPASS MONEY APP匯款，移工需支付的手續費與至便利商店相同，但更有彈性也更安全，手機匯款單筆限額在5萬元以下，每日總限額10萬元以下，每月則是限制在20萬元以內。

以金管會銀行局統計至2024年10月數據，「當月辦理國內外小額匯兌金額」，一卡通票證的金額已達119.5億元，是街口電支43.5億元的2.7倍。一卡通表示，去年10月開通日本PayPay跨境支付，加上與東聯互動陸續試辦東南亞４國的跨境支付，是國外小額匯兌金額持續成長的主因。

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