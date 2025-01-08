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特力總裁何湯雄：今年貿易事業非常樂觀

2025/01/08 18:44

特力集團總裁何湯雄表示，特力將擴大佈局東南亞市場，預計下半年在泰國和印度設立辧公室，今年貿易事業營運非常樂觀，全年集團營收將挑戰雙位數成長。（記者楊雅民攝）特力集團總裁何湯雄表示，特力將擴大佈局東南亞市場，預計下半年在泰國和印度設立辧公室，今年貿易事業營運非常樂觀，全年集團營收將挑戰雙位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國新總統川普將於1月20日重返白宮，引燃「川普2.0」高關稅風暴，特力（2908）集團總裁何湯雄表示，特力將擴大佈局東南亞市場，預計下半年在泰國和印度設立辧公室，今年貿易事業營運非常樂觀，全年集團營收將挑戰雙位數成長。

何湯雄說，「川普的事大家不要預測，絶對不準，而且馬斯克在身邊，兩個都是奇才，要預測他們會做什麼事，難」。

他認為，川普2.0關稅戰大家都一樣，每一次美中貿易戰小公司都狀況百出的，但特力貿易很靈活，直言貿易戰小規模的公司比較會糟殃，特力可以應付的。

尤其特力前年斥資美金2700萬元在美國東岸設立現代化的自動撿貨系統，帶動在亞馬遜（Amazon ）的生意快速成長，只要消費者下單，馬上可以自動撿貨寄給消費者。

因應2018年美中貿易戰，特力也已在越南投資生產線，去年從越南出貨的訂單成長逾2成，今年預估可再大幅成長4成，特力今年下半年也計劃在泰國和印度設立辧公室，迎戰美中貿易戰挑戰。

至於台灣內需市場，他認為，如果沒有創新商業模式，業績只會每況愈下，透露特力屋正轉型從賣商品的通路變賣服務的通路。

已率先在安和店和新埔店實驗社區顧問2.0商業模式，將跟著工班一起進入消費者家裡，扮演居家顧問，以安和店為例，帶動業績成長達60%，若實驗成功，將擴大至全台各分店。

特力集團旗下的Hoi好好生活品牌也躍為集體線上購物最成功的品牌，去年營收成長6成以上，線上和線下營收各占5成，並轉虧為盈，賺了4000多萬元。

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