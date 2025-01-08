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各縣市搶招輝達海外總部 經長：選址有3條件 輝達已尋覓一年多

2025/01/08 18:33

輝達在台尋找海外總部，各縣市都在「比武招親」，經濟部長郭智輝今（8日）透露，輝達希望滿足3公頃、低密度建築、建蔽率大等3條件。（資料照）輝達在台尋找海外總部，各縣市都在「比武招親」，經濟部長郭智輝今（8日）透露，輝達希望滿足3公頃、低密度建築、建蔽率大等3條件。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達在台尋找海外總部，各縣市都在「比武招親」，經濟部長郭智輝今（8日）透露，輝達希望滿足3公頃、低密度建築、建蔽率大等3條件，經濟部也有接洽輝達表示支持，但輝達已有一組人馬在台尋覓約一年多時間，最後會提供美國董事會決定，黃仁勳也預計會在今年COMPUTEX對外公布。

立委賴瑞隆表示，輝達的第一座研發中心位於台北內湖，第二座研發中心或總部有無機會落腳高雄、考量點為何？郭智輝表示，輝達的研發太多了，至於能否落腳高雄，他用一貫風格回應，「花若盛開蝴蝶自來」，環境夠就會來。

郭智輝還說，現在有「大南方新矽谷」計畫，高雄、台南會是任何投資者會評估地點，也別忘了黃仁勳是台南人。不過，桃園、新竹、雙北的環境成熟，他認為，更重要關鍵是「人才取得」， 輝達的研發總部應該會選在「頂尖大學所在地」，人才能夠順利招聘，郭智輝也認為，設備硬體都在台灣西部，「西部一定是選擇落腳處」。郭也強調，輝達「非常、非常、非常重要」，經濟部角度是全力協助與配合，會給予充足水電與人才。

洪孟楷質詢表示，只要輝達能根留台灣都是好事，但各縣市像是在｢比武招親」，包括新北市、台北市都說有機會，經濟部不要讓各縣市單打獨鬥、擠破頭，應扮演更積極角色。

郭智輝透露，經濟部有接洽輝達，但對方很客氣透露，已有一組人馬在台灣尋覓地點，也超過一年的時間。就經濟部了解，輝達希望有三公頃土地，且為低（密）度建築，不需要像一般ICT資通訊蓋高樓，只要3層樓就好，也盼建蔽率大一點，最後會提供美國董事會決定。

洪孟楷認為，輝達海外總部選址讓各縣市動起來、積極招商，盼經部未來彙整地點，主動對海外高科技企業招手。郭智輝表示，經濟部除了有投資台灣相關單位，可以一條龍服務外，也在考慮幾處面積較大地點，如北市科、新北市也有10公頃以上地方可做成範本，給來台投資企業，尤其是AI相關產業能參考。他補充，若是經濟部產業園區，就會把建築蓋起來讓業者進駐，廠商不必買地蓋廠。

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