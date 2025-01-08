AI伺服器動能強 勤誠2024年營收創新高

勤誠全年營收達145.2億。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告去年12月營收16.1億元，月增33.1%、年減11.1%；全年營收達145.2億，年增29.1%，創新高。展望未來，勤誠表示，今年AI伺服器專案將持續帶動成長，營運正向有信心。

勤誠表示，去年12月營收月增主因是終端客戶AI需求強勁、整體出貨順利，且全年佳績有望持續，今年AI伺服器專案仍是核心成長動能，正向看營運。

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研調機構DIGITIMES預估，2024年至2029年全球伺服器出貨量複合成長率（CAGR）僅為4%，尤其今年因總經環境不穩定，包含美國新任總統川普的課稅政策、中美地緣關係等，恐壓抑伺服器復甦力道，預期全年出貨僅成長3.9%。

勤誠指出，持續因應終端客戶需求，考量地緣政治變化，近年積極布局「全球製造在地化」，近日已完成勤鋒廠由五股廠區搬遷至樹林廠區的作業，進行NCT擴產規劃，未來能更好地快速滿足客戶打樣需求。

此外，勤誠表示，2024年底啟動美國加州、馬來西亞廠區建置，未來待新廠建置完成後，將有機會服務更多新客戶或新專案，貢獻公司中長期營運動能。

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