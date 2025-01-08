類流感大流行 健喬12月營收創今年次高

健喬12月營收5.21億元創今年次高。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114） 公告12月營收5.21億元，年增20.13%、月增4.62%，為今年以來營收次高紀錄；累計2024年全年營收55.61億元，較2023年同期51.19億元成長8.65%。

依據疾管署報導，台灣近期類流感門、急診就診人數快速呈上升趨勢，已進入大流行期。鄰近日本因大量國外觀光客往來匯集，病例數升幅亦劇烈，推估疫情將持續攀升。由於流行病毒的大傳播增加了呼吸道相關治療用藥需求，健喬表示，旗下愛克痰系列及布地奈德鼻噴等產品，不僅是國內呼吸道症狀醫師常用處方藥，海外銷售亦穩健增加。健喬12月單月呼吸道銷售同比前期成長20%。

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此外，冬季日夜溫差大亦使得心血管疾病發病率提高，健喬12月單月心血管作用藥銷售同比前期也大增30%。

健喬指出，呼吸道、心血管及泌尿道治療領域作用藥為健喬三大成長引擎，產品銷售合計佔單月營收60%以上，另外在癌症治療領域作用藥銷售的成長速度，也持續增加。

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