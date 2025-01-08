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股匯雙殺！台幣重貶1.44角收32.883元

2025/01/08 18:04

新台幣重貶1.44角，收32.883元。（記者陳梅英攝）新台幣重貶1.44角，收32.883元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國職缺數意外增加，市場預期聯準會將會放緩目前的降息步伐，美債殖利率大漲帶動美元轉強，日圓、人民幣再度破底，加上台股隨美股拉回修正，外資轉匯出，新台幣兌美元匯率今日重貶1.44角，收在32.883元，完全回吐昨日漲幅，匯價結束連2紅，成交量略縮至16.165億美元。

台積電熄火，台股今日開低走低，下跌243.94點，收在23407.33點，三大法人同步賣超，合計賣超190.21億元。其中，外資賣超162.04億元。

新台幣匯價以32.76元、貶值2.1分開出，隨後貶破32.8元關卡，午後外資匯出力道加劇，台幣最低下探至32.898元，重貶1.59角，呈現股匯雙殺局面。

根據央行統計，截至下午四點，韓元重挫0.63%、台幣大貶0.44%、新幣下殺0.4%、日圓貶值0.39%、人民幣貶0.06%，在美元指數大漲0.76%下，亞幣全盤皆墨。

匯銀主管指出，除了川普2.0充滿不確定性外，近期美國發布的經濟數據表現優於預期，期貨市場對於本月聯準會暫停降息機率飆高至9成以上，更有投資機構預估Fed今年降息次數可能只剩下1次，低於點陣圖釋出的2次。

此激勵10年期美債殖利率一度升破4.7%，也帶動美元再度轉強，造成亞幣全趴。展望後市，美元偏強走勢不變，市場關注今晚發布的聯準會會議紀錄以及接下來的非農就業報告，台幣受惠於台股大漲的資金行情隨台股拉回修正將暫告一段落，在美元續強、亞幣接連破底下，不排除再回測前波低點。

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