晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

還沒收到海湖莊園邀請 黃仁勳：如果有 會很高興

2025/01/08 17:37

輝達執行長黃仁勳在接受媒體訪問時表示，他還沒有收到海湖莊園的邀請，但如果能收到，他會很高興。（法新社）輝達執行長黃仁勳在接受媒體訪問時表示，他還沒有收到海湖莊園的邀請，但如果能收到，他會很高興。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多位美國科技大老包括Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯等億萬富翁，已經前往佛羅里達州海湖莊園會見美國新當選總統川普。輝達執行長黃仁勳在接受媒體訪問時表示，他還沒有收到海湖莊園的邀請，但如果能收到，他會很高興。

黃仁勳表示，在川普去年11月總統選舉中獲勝後，他尚未與川普會面。

黃在週二接受彭博埃德·勒德洛採訪時被問及，是否受邀參觀川普的棕櫚灘度假勝地海湖莊園。黃告訴勒德洛：「還沒有，但我很高興去看他，向他表示祝賀，並儘我們所能幫助本屆政府取得成功」。

輝達發言人拒絕對黃仁勳的言論發表評論。

去年11月，川普表示計劃對進入美國的中國商品加徵10%的進口關稅。黃仁勳在同月的輝達財報電話會議上對投資者表示，將「完全遵守任何隨之而來的監管規定」。中國是輝達的重要市場，截至2024年1月底的一年中，中國佔該公司總收入的近17%。

川普在準備第二次就職之際受到商界領袖的熱烈歡迎。川普在上個月（去年12月）的記者會上表示：「第一任期與我的最大區別之一是，在第一任期，每個人都在與我作對。在這個任期，每個人都想成為我的朋友」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財