還沒收到海湖莊園邀請 黃仁勳：如果有 會很高興

輝達執行長黃仁勳在接受媒體訪問時表示，他還沒有收到海湖莊園的邀請，但如果能收到，他會很高興。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多位美國科技大老包括Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯等億萬富翁，已經前往佛羅里達州海湖莊園會見美國新當選總統川普。輝達執行長黃仁勳在接受媒體訪問時表示，他還沒有收到海湖莊園的邀請，但如果能收到，他會很高興。

黃仁勳表示，在川普去年11月總統選舉中獲勝後，他尚未與川普會面。

請繼續往下閱讀...

黃在週二接受彭博埃德·勒德洛採訪時被問及，是否受邀參觀川普的棕櫚灘度假勝地海湖莊園。黃告訴勒德洛：「還沒有，但我很高興去看他，向他表示祝賀，並儘我們所能幫助本屆政府取得成功」。

輝達發言人拒絕對黃仁勳的言論發表評論。

去年11月，川普表示計劃對進入美國的中國商品加徵10%的進口關稅。黃仁勳在同月的輝達財報電話會議上對投資者表示，將「完全遵守任何隨之而來的監管規定」。中國是輝達的重要市場，截至2024年1月底的一年中，中國佔該公司總收入的近17%。

川普在準備第二次就職之際受到商界領袖的熱烈歡迎。川普在上個月（去年12月）的記者會上表示：「第一任期與我的最大區別之一是，在第一任期，每個人都在與我作對。在這個任期，每個人都想成為我的朋友」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法