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金蛇年旺財納福 銀行業贈送發財水、發財米

2025/01/08 17:44

兆豐銀行今年準備了開運平安福果，祝福客戶在新的一年都平安有福氣。（業者提供）兆豐銀行今年準備了開運平安福果，祝福客戶在新的一年都平安有福氣。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節愈來愈近，各銀行陸續開始發送發財水、發財米及發財金，兆豐、凱基、安泰等銀行都在農曆年前發放，中信銀行則是新春第一天開門營業日（2月3日）致贈財管客戶，有意領取的民眾把握機會。

蛇年是農曆乙巳年，更是代表旺財、納福雙贏的一年，安泰銀行今年準備「財神米」，給予該行客戶運與祝福，安泰銀行表示，即日起只要至分行辦理業務，即可獲贈一個，數量有限送完為止。

凱基銀行也推出限量牡丹金蛇發財水、發財米，設計以牡丹代表富貴，金蛇象徵吉祥富裕，象徵雙富臨門，將致贈該行財富管理貴賓。

兆豐銀行則是自1月6日起，客戶至該行臨櫃洽辦業務，即可獲贈「開運平安福果」。此外，兆豐銀行在金蛇年也準備了6萬8888瓶發財水，提供給財富管理貴賓，每瓶發財水都由員工親自推進金庫中吸取財氣，期望有了公股銀行獲利王的加持，幫客戶招來滾滾財源，帶來開運招財好兆頭。

中信銀行今年邀請國際知名藝術家謝其昌設計年曆，以「萬象四季」為主題，寓意財富的持續累積與豐收。中信銀表示，限定年曆、發財金、發財水以及象徵「旺來」的鳳梨造型發財米，將於新春第一天開門營業日（2月3日），致贈來行的財富管理客戶，限量8萬8888份。

凱基銀行推出限量牡丹金蛇發財水發財米，吉祥富貴雙收。（業者提供）凱基銀行推出限量牡丹金蛇發財水發財米，吉祥富貴雙收。（業者提供）

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