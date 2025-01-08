中國電商Shein「拒答」新疆棉問題 英國議員氣炸

中國快時尚電商平台Shein在英國倫敦申請公開上市。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國快時尚電商平台Shein在英國倫敦申請公開上市，英國金融監管機構已對Shein的供應鏈監督情況進行審視。然而，英國議會委員會舉行聽證會，詢問Shein是否使用中國或新疆省的棉花時，Shein的代表拒絕直接回答。此舉引發英國議員的憤怒，因為他們拒絕回答在勞工實踐和供應鏈是否含有強迫勞動的問題。

根據美國之音報導，這是英國議員首次有機會公開質詢這家準備在倫敦首次公開募股（IPO）的公司，聽證會重點關注全球供應鏈中的勞工權利，除了Shein之外，另一家中國電商Temu也參加了聽證會。

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報導提及，這2家中國電商在全球越來越受歡迎，他們以優惠價格出售主要在中國製造的服裝和產品。但是，他們也受到了批評，不少報導都指出，2家電商的供應鏈恐怕牽涉強迫勞動問題，包括來自中國的新疆棉。

在聽證會上，當英國議會委員會詢問Shein供應鏈時，Shein的法務總監Yinan Zhu一再拒絕回答該公司出售的產品是否包括來自新疆或中國其他地區的棉花的問題。

跨黨派商業和貿易委員會主席Liam Byrne表示，Shein法律顧問這幾乎是對跨黨派商業和貿易委員會的「蔑視」，並對Shein的代表直言「對於一家向英國消費者銷售10億英鎊的公司，以及一家尋求在倫敦證券交易所上市的公司來說，委員會對你們提供的證據缺乏感到非常震驚。」

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