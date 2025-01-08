127.6萬戶注意！5/1囤房稅2.0開徵 自住房屋3/24前設籍

「囤房稅2.0」今年5月1日首度開徵，適用自住稅率應於3月24日以前辦竣戶籍登記。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」自去年7月1日起施行，今年5月1日房屋稅將首度適用，新制就自住住家用房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，符合自住房屋者應於3月24日以前辦竣戶籍登記，才能適用自住房屋稅率。財政部賦稅署指出，全國共127.6萬戶自住房屋尚未辦竣戶籍登記，各稽徵機關已陸續寄發輔導通知書。

賦稅署說明，新制透過調整稅率，除加重多屋族閒置房屋持有稅負，促使住家用房屋釋出做有效利用外，並參照「土地稅法」自用住宅用地定義，就自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，房屋符合無出租或供營業使用；本人、配偶或直系親屬實際居住用並於該屋辦竣戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，為自住房屋，納稅義務人應於房屋稅開徵40日（即3月22日，今年適逢假日展延至3月24日）以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報按自住房屋稅率1.2%（單一自住1%）課徵房屋稅。

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賦稅署說明，配合上述自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，為確保民眾權益並兼顧簡政便民，2024年6月30日以前已持有房屋，且房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，本人、配偶或直系親屬已於該屋辦竣戶籍登記者，納稅義務人無須申報，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅。

至於尚未辦竣戶籍登記者，各稽徵機關已訂定輔導措施，並陸續寄發輔導通知書，輔導於今年3月24日以前辦竣戶籍登記，其經輔導並於今年3月24日以前辦竣戶籍登記者，將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅，納稅義務人也無須申報；屆期仍未辦竣戶籍登記者，將自2025年期起改按非自住住家用房屋稅率1.5%~4.8%課徵房屋稅，嗣後若符合自住房屋要件者，仍應依法向稽徵機關申報才可適用。

財政部提醒， 2024年6月30日以前非屬自住房屋或2024年7月1日以後才取得的房屋，若符合上述自住房屋要件，應於今年3月24日以前，向稽徵機關申報，經核准後，今年5月開徵的房屋稅才能按自住稅率課徵。賦稅署官員表示，將於2月10日寄發第2波輔導函，提醒尚未辦妥戶籍登記的納稅人盡速辦理。

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