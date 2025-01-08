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閎康2024年營收創新高 日本實驗室再加1

2025/01/08 17:07

閎康董事長謝詠芬。（資料照）閎康董事長謝詠芬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）今公布去年12月營收為新台幣4.53億元，月增5.98%，年增2.39%，創近5個月新高；2024全年營收達新台幣51.1億元，年增6.27%，創全年歷史新高。

日本政府推出的「半導體數位發展戰略」，推升日本半導體產業動能近年來有顯著的成長，也同步帶動檢測需求大增；閎康表示，該公司是目前同業中唯一有能力至日本設點的台廠，透過提供專業且全方位的高品質檢測服務，帶動近幾年營運創佳績。

閎康表示，自2019年在名古屋設立首座實驗室以來，日本業務表現持續優於公司平均水準。隨著日本政府宣布大規模投資計劃支持半導體產業，先進製程領域尤其受惠，其中包括日本政府在北海道投資的晶圓廠，預計2027年達量產2奈米製程的目標。

閎康指出，近期傳出日本政府在今年度補充預算案中，對北海道廠追加補助8000億日元，此舉將進一步帶動先進製程檢測服務之需求。閎康將於2025年第一季啟用北海道實驗室，即屬於唯一簽約合作的檢測公司，因客戶需求強勁及地理優勢，預估將有效提升2025年材料分析（MA）業務毛利率。

日本車用電子市場於2024年底出現觸底反彈跡象，隨全球汽車電動化和智能化趨勢推動，車用半導體需求穩定增長。車用半導體大廠也認為2025年營收將開始回溫，閎康日本在車用半導體需求回暖的驅動下，稼動率顯著提升，透過技術優勢及快速因應市場需求的能力，閎康已成為日本汽車和半導體企業的重要合作夥伴。

隨著日本政府近年來積極推動半導體產業振興政策，先進製程技術進入試產，車用半導體需求回溫，使得日本市場對MA和FA服務的需求持續攀升。閎康抓住這一市場契機，積極拓展業務版圖，2024年日本業績實現了高達50%的成長，並預期2025年將延續這一增長態勢。展望未來，閎康將繼續深耕日本與台灣市場，結合創新技術和穩健的市場策略，實現長期穩健增長。

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