緯創12月、第4季業績刷新紀錄 去年營收首度破兆

緯創受惠於旗下AI伺服器業務出貨暢旺，年度營收首度攻破兆元大關。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於旗下AI伺服器業務出貨暢旺，加上緯穎（6669）強力助攻，去年12月營收刷新單月新高紀錄，第4季營收創下單季新高，2024全年營收同登歷年巔峰，更是首度突破兆元大關，管理層對於2025全年AI伺服器事業展望不變，此領域的業績表現將持續年增3位數百分比。

緯創去年12月營收1056億元，月增10.9%、年增41.4%，整體第4季營收2971.81億元，季增9.02%、年增28.89%，2024全年營收1.04兆元、年增21.01%。

請繼續往下閱讀...

緯創去年12月筆電出貨180萬台，月增5.88%、年對年持平，桌機出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平，顯示器出貨84萬台，月增5%、年減6.66%；第4季筆電出貨530萬台，季增1.92%、年對年持平，桌機出貨240萬台，季對季、年對年皆為持平，顯示器出貨244萬台，季增1.66%、年減4.31%。

2024全年來看，緯創筆電出貨2020萬台、年增5.8%，桌機出貨940萬台、年增4%，顯示器出貨969萬台、年減5%；管理層指出，目前對於營運展望維持去年11月22日的法說會看法，由於去年整體伺服器營收比重已超越4成，今年將進一步提升至5成以上，其中，AI機種業績維持3位數成長，關於PC業務動能的看法則相對保守。

緯創去年12月20日通過4項重大投資案，總金額高達9860萬美元（約新台幣32.4億元），其中包括美國德州、印度以及越南2項事業佈局，涵蓋既有的筆電、桌機、顯示器與伺服器等產品。緯創董事長林憲銘、總經理林建勳預期將在本月17日集團旺年會前更新今年營運方向與展望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法