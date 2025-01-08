勞動部春安檢查啟動 37天將檢查逾4000家次

勞動部已正式展開為期37天的「114年春安期間勞動檢查」，強力督促業者，落實歲末期間各項職業安全衛生防災作為。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，春節前正是高危險行業年度歲修、趕工，以及倉儲運輸等產業的旺季，勞動部已正式展開為期37天的「114年春安期間勞動檢查」，預計動員千人檢查逾4000家業者，過年期間不打烊，特別因上月全聯倉儲大火，勞動部已鎖定全台19個食品業倉儲進行專案勞檢，將在農曆春節前完成複查。

勞動部職安署組長朱文勇指出，今年全國各地勞動檢查機構將實施的勞動檢查，在職業安全部分，主要包含營造業等大型公共工程、高職災場域、鄰路作業、局限空間、甲乙丙類工作場域、石化業及大型活動舞台搭設拆除等；勞動條件則包含量販、餐飲、交通運輸、夜間工作、運輸倉儲等，會針對勞工的工資、工時休假、夜間職場暴力等項目加強查核。

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朱文勇表示，根據勞動部規劃，今年全台各地勞動檢查機構將實施勞動檢查至少4000家以上，上述職業安全衛生部分包含營造業2405家事業單位、非營造業715家；勞動條件部分則有450家、夜間工作50家、跨部會檢查30場次，另外舉辦50場次的宣導輔導，以及其他類檢查418場。

今年與往年最大的差異，在於因上月全聯倉儲大火，勞動部已提前鎖定全國19家量販業者進行專案勞檢，目前正進行檢查中，朱文勇表示，包括初檢及複檢，都會在農曆年前完成。

朱文勇提醒，事業單位如違反《勞動基準法》，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將予以停工。

以去年的春安勞檢為例，勞動部統計，去年春安勞檢共檢查8775場次，最後罰鍰876件次、停工271廠次，罰鍰金額達6502萬元。

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