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台股今日重點

2025/01/09 07:08

CNN報導，美國新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，允許讓他實施新的關稅計劃。（路透）CNN報導，美國新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，允許讓他實施新的關稅計劃。（路透）

1.台股週三（8日）在高價股開盤下跌，指數開盤跌128.98點，以2萬3522.29點開出，在台積電（2330）下跌25元，半導體、電子零組件等電子股也跟著跳水，加上塑化、鋼鐵、觀光等傳產也翻車下，指數開低走低，終場跌243.94點，收2萬3407.33點。

2.受惠於輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200小量出貨，加上既有機種持續受到下游拉貨，廣達（2382）去年12月、第4季業績同步創下歷史同期新高，2024全年營業額更是寫下歷年新猷，由於管理層目標GB200第1季起步放量，儘管首季筆電供應平淡，但整體營運可望淡季不淡，優於去年同期表現。

3.輝達（NVIDIA）新一代AI GPU GB300有望在今年4季開始出貨，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，該系列可能會引入GPU插槽、增設冷板模組，並採用更高功率的電源模組，隨著GB300設計變了，AI供應鏈將隨之變革，點名奇鋐（3017）、富世達（6805）、嘉澤（3533）、訊凱、鴻騰精密和工業富聯等6家，將成為新一代GB300主要供應商。

4.美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士指出，美國總統當選人川普正考慮上任後宣布進入「國家經濟緊急狀態」，作為對其他國家徵收關稅的法律依據，在川普就職之前，對美國貿易夥伴可能徵收附加稅的擔憂，讓投資者感到緊張，因為川普的政策，包括大規模驅逐出境和關稅，可能會加劇通膨壓力。週三道瓊工業指數上漲106.84點、0.25%，標普500指數上漲0.16%，那斯達克指數下跌0.06%，費城半導體指數下跌0.96%，台積電ADR下挫2.03%，收在207.12美元。

5.伺服器大廠緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，2024年稅後淨利227.76億元、年增89.16%，每股稅後盈餘126.57元。

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