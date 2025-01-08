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名師解盤》吳裕良：美債殖利率飆高 市場修正短線過熱

2025/01/08 15:50

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良 

美國11月職位空缺數意外增加，空缺數量大幅增加25.9萬至809.8萬，超出市場預期，高於前值的783.9萬，加上美國12月ISM服務業指數同樣超出預期的上漲至54.1，兩項經濟數據顯示就業市場依然強勁，導致聯準會可能放緩目前的降息腳步，因此美債殖利率飆高。AI大廠盤初創下新高後轉而下跌6.2%，成為標普500指數最大的拖累。科技巨頭等廠商緊隨其後，成為拖累指數的主要力量。美國11月職位空缺數升至六個月高位、12月ISM服務業指數增長快於預期。道指跌178.20點收42528.36點；納指跌375.30點收19489.68點；標普500指數跌66.35點收5909.03點，短線面臨漲多回檔壓力，科技股跌幅領先。強勁的經濟數據反而引發市場擔憂。

昨日在美國拉斯維加斯登場的CES展，輝達依舊是焦點矚目，黃仁勳發表新一代RTX 50系列顯卡、Blackwell GPU與車用晶片Thor，展現其在遊戲、資料中心、車用及AI領域的領導地位。同時，透過進一步推進Scaling Law、與Meta合作推出AI模型，以及開發機器人與迷你型AI超級電腦，輝達持續引領高效能計算與AI應用創新，並積極布局未來市場需求，展現強大的技術與市場競爭力。

今日（1月8日）台股也在美股拉回修正的影響下稍作休息，各大權值股均微幅下跌，加權指數終場收在23,407.33。市場還是持續看好今年AI軍備競賽的持續擴大，以台積電為首的半導體族群及伺服器代工供應鏈可望受惠，市場對於台積電接下來的營收公布及法說會寄予樂觀的期待。只是緊接其後的是1月20日川普就任美國總統及1月22日過年前封關最後交易日，在長假效應的不確性籠罩下，短期面臨漲多調節賣壓，建議投資人可適時逢高調節漲多的持股，回檔修正時再佈局今年看好的產業與個股。

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