馬斯克：若DOGE成功對抗通膨 恐壓低比特幣、狗狗幣價格

馬斯克認為，若他領導的「政府效率部（department of government efficiency，DOGE）」成功對抗美國通膨，恐將壓低比特幣、狗狗幣等加密貨幣的價格。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）週二（7日）表示，若他領導的「政府效率部（department of government efficiency，DOGE）」成功對抗美國通膨，恐將壓低比特幣、狗狗幣等加密貨幣的價格。

綜合媒體報導，馬斯克去年11月幫助川普贏得美國總統大選後，市場押注馬斯克將幫助川普建立一個支持加密貨幣的政府，推動比特幣和狗狗幣等加密貨幣近來價格大漲。

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有分析師還指出，馬斯克領導的政府效率部若能解決美國的通膨問題，與該部門英文縮寫同名的狗狗幣可能上漲至5美元。

矽谷知名風險投資人、知名創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）也認同上述觀點，週二（7日）在社交平台X發文，強調了狗狗幣的潛在反彈與政府效率部的成功之間的聯繫，並預測若馬斯克的狗狗幣成功對抗美國通膨，狗狗幣將會在2025年飆升。

陳嘉興上述發文，吸引到馬斯克的關注並留言，但馬斯克認為，如果美國通膨能夠得到控制，在其他條件相同的情況下，可能會壓低比特幣、狗狗幣和其他主要加密貨幣的價格，並強調加密貨幣的價值仍然與其稀缺性和實用性有關，而不是與美元通膨有關。

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