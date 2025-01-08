協和四接環評初審出爐 1/17罕見採全天會議

基隆協和電廠四接環評歷經諸多風波，環境部訂於下週五召開協和電廠更新改建案第6次環評初審會議。（資料照）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕協和電廠四接環評時間出爐！環境部今（8）天表示，將訂於下週五（17日）召開「協和發電廠更新改建計畫第六次環評初審會議（簡稱四接環評）」，因此案仍有許多爭點待釐清，環境部罕見採全天會議方式進行。

協和電廠四接環評案原本「1.0」與「2.0」版本都未獲環委認同，台電因此提出「3.0」版本，縮小填海造陸開發面積至14.5公頃、填海區也東移至LNG卸收站港池內，2019年起迄今已進行5次環評初審會議，前次審查已是2023年7月7日環保署時期，但當時在專案小組第5次專案小組初審延續會議中仍未有結論。

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環境部長彭啓明表示，台電在去年12月5日補件送審，經過調查1月17日當天可以出席的委員人數最多，強調所有東西都是按照程序走，並非刻意挑在農曆年前開會，並強調環評會議一切開放透明，會讓正反方都有充分意見表答的機會。

彭啓明表示，此案社會關注度高，開發單位一定要做好社會溝通，環境部不是開發單位，台電和經濟部應讓大家了解煤轉氣對於能源轉型的重要性，並好好回應環委問題與各界疑慮。他並強調，自己在擔任環境部長過程中，從未接獲上級長官電話指示開發案一定要通過， 一切都是交由環評委員秉持專業審查。

環境部訂於下週五召開協和電廠更新改建案第6次環評初審會議，罕見採全天會議方式進行。（記者陳嘉怡翻攝）

環境部環保司長徐淑芷表示，此案已請台電、環團分別推薦學者專家，總共6位，包括環團推薦的台大海洋研究所名譽教授梁乃匡、中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、基隆市船務代理公會前理事長曹育民；台電則推薦台大海洋研究所前所長戴昌鳳、基隆港引水人辦事處李振弘、海洋大學校長許泰文。

徐淑芷表示，她親自致電確認，目前僅陳昭倫尚在確定是否到場出席，其餘代表都將到場。10日起開始開放旁聽民眾登記發言。此次會議將由環境部次長葉俊宏親自主持。

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