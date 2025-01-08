晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大宇資衝刺遊戲市場 推3款重量級新遊戲

2025/01/08 15:40

大宇資總經理陳瑤恬表示，今年將推3款重量級新遊戲。（記者張慧雯攝）大宇資總經理陳瑤恬表示，今年將推3款重量級新遊戲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股大宇資（6111）今日公告12月營收達5.34億元寫下歷史新高紀錄，月增37.82%、年增21.43%；累計去年全年營收達51.07億元同創歷史新高、年增57.8%。大宇資總經理陳瑤恬表示，去年遊戲事業佔總營收約一成，今年將推出3款重量級新遊戲，期待營收大幅成長。

大宇資去年營收超過50億元，主要是由於轉投資公司合正（5381）貢獻最多，安瑞-KY（3664）貢獻7億元、遊戲與餐飲營收各約5億元不等。展望今年，陳瑤恬指出，去年遊戲事業重新調整方向，研發路線修正，不再依靠舊日的IP光榮，不將研發重心偏安在單機板塊，會將成功模型全力延續、擴大新創團隊投資機會及針對主流遊戲類型的訂製合作。

他也說，今年將推出有3款重量級遊戲，預估遊戲業務營收能成長3倍，加上其他轉投資事業營運穩定成長，今年業績會比去年好。陳瑤恬指出，今年第一款遊戲預計4月左右推出，代理中國一款大型遊戲，該遊戲去年上市前擠進預約排行榜前十名，會是今年首推的重量級新產品。

至於另外兩款預計於下半年推出，且都是自研產品，其中，一款遊戲於去年10月在歐洲進行測試，相關數據都不錯，預計會推出7個語系，製作成本上億元；另一款遊戲也準備在第四季初左右推出，而遊戲發行都將採「全球發行」的策略。

此外，大宇資也在去年買下日本餐飲集團，持股100%，總計目前擁有11個餐飲品牌，日本直營店超過40家，在信義計畫區的筑前屋串燒店就是其中之一，預計今年還將持續擴大規模，期待營收可以翻倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財