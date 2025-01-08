大宇資衝刺遊戲市場 推3款重量級新遊戲

大宇資總經理陳瑤恬表示，今年將推3款重量級新遊戲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股大宇資（6111）今日公告12月營收達5.34億元寫下歷史新高紀錄，月增37.82%、年增21.43%；累計去年全年營收達51.07億元同創歷史新高、年增57.8%。大宇資總經理陳瑤恬表示，去年遊戲事業佔總營收約一成，今年將推出3款重量級新遊戲，期待營收大幅成長。

大宇資去年營收超過50億元，主要是由於轉投資公司合正（5381）貢獻最多，安瑞-KY（3664）貢獻7億元、遊戲與餐飲營收各約5億元不等。展望今年，陳瑤恬指出，去年遊戲事業重新調整方向，研發路線修正，不再依靠舊日的IP光榮，不將研發重心偏安在單機板塊，會將成功模型全力延續、擴大新創團隊投資機會及針對主流遊戲類型的訂製合作。

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他也說，今年將推出有3款重量級遊戲，預估遊戲業務營收能成長3倍，加上其他轉投資事業營運穩定成長，今年業績會比去年好。陳瑤恬指出，今年第一款遊戲預計4月左右推出，代理中國一款大型遊戲，該遊戲去年上市前擠進預約排行榜前十名，會是今年首推的重量級新產品。

至於另外兩款預計於下半年推出，且都是自研產品，其中，一款遊戲於去年10月在歐洲進行測試，相關數據都不錯，預計會推出7個語系，製作成本上億元；另一款遊戲也準備在第四季初左右推出，而遊戲發行都將採「全球發行」的策略。

此外，大宇資也在去年買下日本餐飲集團，持股100%，總計目前擁有11個餐飲品牌，日本直營店超過40家，在信義計畫區的筑前屋串燒店就是其中之一，預計今年還將持續擴大規模，期待營收可以翻倍。

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