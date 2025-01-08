國科會8度赴美參與CES 科技新創基地大秀AI Taiwan設計

國科會TTA第8度領團赴美國拉斯維加斯舉行CES，有72家科技新創廠商參展，在AI Taiwan主軸下規劃5大領域，向全球展現台灣科技實力。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球最大、影響最廣的國際消費性電子展CES於7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，國科會台灣科技新創基地（TTA）第8度領團參加，有72家科技新創廠商參展，並在AI Taiwan設計主軸下，規劃人工智慧、數位醫療、智慧城市、永續發展及先進移動等5大領域，向全球展現台灣科技實力。

領團的國科會產學處長許增如表示，今年台灣第8度參加CES，現場設TTA館並有72家參展團隊，產業領域涵蓋5大領域，突顯出台灣新創生態已經走向有如熱帶雨林般的豐富多元，呈現百家爭鳴態勢，而所有科技都是奠基於AI技術，並進一步深入應用到各產業層面，更是AI普及應用的具體實踐。

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許增如也希望，透過CES國際舞台向全球傳達，在以AI帶動產業共榮的目標上，台灣是最值得信賴的國際夥伴，期盼志同道合的全球人才與企業加入台灣，一起實現AI引領百工百業應用創新的願景。

TTA館今年設計主軸為「AI Taiwan」，規劃人工智慧、數位醫療、智慧城市、永續發展及先進移動共5大專區，並設立亮點展示區。會展期間，也將邀請韓國、日本、荷蘭、瑞典、義大利等國際新創夥伴登台聯展，與台灣同台較勁，展現新品特色與技術。同時，TTA也將在CES結束後，帶領逾30個團隊轉戰矽谷，敲開與當地生態圈的連結。

TTA館7日開幕時，CES大會資深總監JanneneRemondino、高通副總裁Sudeepto Roy、德國柏林消費性電子展（IFA）、南法經濟發展局（risingSUD）、日本貿易振興機構（JETRO）、瑞士新創加速器（myGlobalVillage Switzerland）等全球新創重要機構代表均親自出席，以實際行動力挺台灣新創團隊。

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