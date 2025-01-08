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第一金去年賺逾250億元 連4年創新高

2025/01/08 15:31

第一金去年賺逾250億元，連四年創新高。（一銀提供）第一金去年賺逾250億元，連四年創新高。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控（2892）公布去年自結損益。第一金12月獲利雖較前一月下滑，但全年稅後盈餘253.6億元，年增12.9%，依然創下史上獲利新高，每股稅後盈餘達1.81元，獲利已連續四年創新高。

第一金表示，去年獲利新高主要受惠於銀行營收表現穩定，證券投資收益與承銷業務獲利提升，人壽投資利益增加。

其中，第一銀行12月因備抵呆帳增提致12月盈餘降至11.78億元，月減24.3%，覆蓋率提升至 819.77%，逾放比維持在0.17%， 淨收益較前月上揚，總計2024全年稅後盈餘仍然創下新高，來到238.06億元，年增10.6%。

第一金證受惠於投資部位及承銷業務獲利回溫帶動單月盈餘回升7802萬元，月增153.9%，2024 年全年獲利11.83億元，年增21.0%。

第一金人壽去年12月投資利益推升單月盈餘至5214萬元，月增19.9%，全年累計稅後盈餘5.8億元，年增33.3%。

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