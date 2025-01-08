緯穎2024年每股大賺126.57元 創歷年新高

緯穎2024全年自結合併營收、獲利、基本每股盈餘皆寫歷史新猷。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）今日盤後公布營運捷報，受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，12月營收刷新歷年單月最高紀錄，第4季自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創單季新高，連帶2024全年自結合併營收、獲利、基本每股盈餘皆寫歷史新猷。

緯穎12月營收427.67億元，月增14.2%、年增111.5%，整體第4季營收1156.14億元，季增18.2%、年增95.7%，毛利率9.4%，季減1.3個百分點、年減0.9個百分點，營益率7%，季減1.08個百分點、年減0.9個百分點，稅後淨利70.47億元，季增11.36%、年增100%，每股盈餘為37.92元，季增10.36%、年增88.65%。

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緯穎2024全年營收3605.41億元、年增49%，毛利率10.4%、年增1個百分點，營益率7.8%、年增1.2個百分點，稅後淨利為227.76億元、年增89.16%，每股盈餘為126.57元、年增83.75%。

緯穎表示，2025年看好資料中心市場長期需求成長，將持續投資、深化AI運算與散熱等相關領域的技術與產品開發，同時，亦將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。

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