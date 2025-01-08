晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

CES直擊》工研院開發AI羽球教練 美奧運選手大讚台灣科技

2025/01/08 15:20

台裔美國奧運羽球選手舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）台裔美國奧運羽球選手舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯7日報導〕美國消費性電子展（CES）登場，工研院在現場展出10項以上以AI為核心的關鍵技術，包含「AI羽球教練」。曾2度參加奧運的美國台裔羽球選手舒之顥（Howard Shu），今天特別前往攤位體驗，他認為專業羽球選手追求1%的卓越，透過科技，選手獲得更多回饋來精進姿勢與球速等，提升球場上的表現與成績。

工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，透過垂直堆疊晶片縮短連線間距並提升訊號傳輸速度，系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、球擊位置等數據傳至雲端平台，視覺判斷精準度達99%，即時客製化回饋最佳球速等訓練計劃。

舒之顥接受本報採訪時表示，AI羽球教練能夠精確地追蹤他擊球的速度、位置和高度，這些很多都是肉眼無法捕捉的，因此對運動員訓練很有幫助，這是他第一次看到這類機器進行這樣的分析，讓他覺得很新鮮。

舒之顥認為，職業運動員總是在尋找工具和方法來延長職業生涯，而這類科技可以幫助運動員做到這件事。

舒之顥提到，他在美國還未看到AI羽球教練這樣的機器，台灣顯然在晶片生產方面處於領先地位，肯定會有其他國家、其他公司也想進入這個領域，開發不同工具來幫助提升訓練方法和運動表現，不論是羽毛球或其他運動。

談到自身的台裔背景，舒之顥說，他的父母在20多歲時移民到美國，因此他從小在美國長大，但作為台裔美國人，從沒想過能夠成為職業運動員，只是因為並沒有看過周遭有人有這樣的發展，自然而然就不會想到可能性。

但因為舒之顥對運動著迷，而他的父母年輕時在台灣沒有機會追求運動和他們的熱情，因此十分支持兒子追求夢想，他對此也感到祝福和感謝。至於是否有意願回到台灣分享經驗，舒之顥除了稱讚台灣羽球表現很好之外，也表示自己曾在台灣訓練過一段時間，隨時都很樂意回去幫忙。

舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財