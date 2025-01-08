CES直擊》工研院開發AI羽球教練 美奧運選手大讚台灣科技

台裔美國奧運羽球選手舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯7日報導〕美國消費性電子展（CES）登場，工研院在現場展出10項以上以AI為核心的關鍵技術，包含「AI羽球教練」。曾2度參加奧運的美國台裔羽球選手舒之顥（Howard Shu），今天特別前往攤位體驗，他認為專業羽球選手追求1%的卓越，透過科技，選手獲得更多回饋來精進姿勢與球速等，提升球場上的表現與成績。

工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，透過垂直堆疊晶片縮短連線間距並提升訊號傳輸速度，系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、球擊位置等數據傳至雲端平台，視覺判斷精準度達99%，即時客製化回饋最佳球速等訓練計劃。

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舒之顥接受本報採訪時表示，AI羽球教練能夠精確地追蹤他擊球的速度、位置和高度，這些很多都是肉眼無法捕捉的，因此對運動員訓練很有幫助，這是他第一次看到這類機器進行這樣的分析，讓他覺得很新鮮。

舒之顥認為，職業運動員總是在尋找工具和方法來延長職業生涯，而這類科技可以幫助運動員做到這件事。

舒之顥提到，他在美國還未看到AI羽球教練這樣的機器，台灣顯然在晶片生產方面處於領先地位，肯定會有其他國家、其他公司也想進入這個領域，開發不同工具來幫助提升訓練方法和運動表現，不論是羽毛球或其他運動。

談到自身的台裔背景，舒之顥說，他的父母在20多歲時移民到美國，因此他從小在美國長大，但作為台裔美國人，從沒想過能夠成為職業運動員，只是因為並沒有看過周遭有人有這樣的發展，自然而然就不會想到可能性。

但因為舒之顥對運動著迷，而他的父母年輕時在台灣沒有機會追求運動和他們的熱情，因此十分支持兒子追求夢想，他對此也感到祝福和感謝。至於是否有意願回到台灣分享經驗，舒之顥除了稱讚台灣羽球表現很好之外，也表示自己曾在台灣訓練過一段時間，隨時都很樂意回去幫忙。

舒之顥在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（記者徐子苓攝）

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