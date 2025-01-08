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經部「薯條三兄弟」常挨罵？郭智輝喊冤：立院壓力大 次長人選已有決定

2025/01/08 14:58

經濟部長郭智輝在立院備詢。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝在立院備詢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部一年內三位次長陸續退休，引起熱議，經濟部長郭智輝今天（8日）赴立院備詢也被多名立委關切。立委鄭正鈐說，經濟部有「薯條三兄弟」，次長與一級主管經常挨罵，導致異動頻繁。郭智輝喊冤，次長們都很優秀，但年資均已滿，尊重他們的人生規劃，且是大院（立法院）環境給的壓力大。

經濟部從掌管產業體系的次長林全能到貿易體系陳正祺，分別在去年6月與12月底退休，而現階段管理國營事業、能源的連錦漳也預計在今年2底後退休；由於經濟部家大業大，民生、產業、貿易等業務繁重，三名次長都在一年內退休，讓外界難免聯想到與郭智輝作風有關。

鄭正鈐指出，經濟部9個月來，有三名次長離職，外界關心經濟部人事穩定，他還提到，經濟部據說有「薯條三兄弟」，3位次長和1級主管經常站在辦公室被訓斥，所以壓力很大。

郭智輝解釋，第一位次長林全能是屆齡（口誤，應為年資已滿）申請退休，與他接任部長與否無關。第二位次長陳正祺原本也是520要退休，當時也請他留下幫忙，到年底再退。至於第三位連錦漳工作上也很優秀，但這半年來承受大院（立法院）壓力大。

立委葉元之質詢問及，若都是立法院給的壓力，為何只有經濟部如此？郭智輝說，年資已滿或達退休年齡，可以選擇在同個環境繼續努力，或是選擇展開人生第二春。

他強調，沒有說是立委的問題，而是「環境給我們的壓力」。至於三位次長陸續離開相當罕見，他認為是無巧不成書。葉元之要郭智輝多盡心力，畢竟人才流失對國家是損失，希望經濟部可以留住人才。

郭智輝會後也被媒體關心，接替陳正祺的人選是否出爐。郭智輝說，人選已有決定，正在走程序當中，要待行政院正式核定才可對外公布，是否有機會在本周五經濟部年度記者會開牌，他笑說，公布時間非他能決定。

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