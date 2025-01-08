輝達股價暴跌關鍵 只因黃仁勳「一字未提它」

輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展（CES）發表開幕演說後，公司股價7日翻黑重挫。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）發表開幕演說後，公司股價7日雖一度衝上盤中新高，但卻翻黑重挫6%。分析師指出關鍵原因是黃仁勳「一字未提」輝達下一個晶片系列Rubin。

媒體聚焦黃仁勳在會中發布有關運行新型Blackwell晶片的個人超級電腦，以及涉及無人駕駛卡車技術的合作夥伴關係的公告，但華爾街分析師可能感到失望，因為黃週一晚上的演講中至少缺少一件事：對Blackwell之後的輝達晶片系列的討論。

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Benchmark Research分析師Cody Acree在給客戶的報告中寫道：「雖然黃仁勳如預期的就人工智慧行業的現狀和方向發表廣泛的『大師課』，且發布幾項技術上有趣的公告，這些公告共同進一步擴大輝達在硬體和軟體行業的領導地位。但是投資者希望獲得Blackwell的更多具體進展更新，以及有關該公司下一代GPU平台Rubin進展的一些資訊」。

Acree指出，有人談論Blackwell，包括當黃仁勳提到正在全面製作Blackwell時，但「對Rubin的提及為零，公平地說，這種下一代設計預計要到2026年才會出現」。

黃仁勳去（2024）年宣布公司在GPU架構方面的最新進展，公布以美國天文學家Vera Rubin 命名的新「Rubin」架構，有望加速輝達發展路線圖，在記憶體和效能方面提供突破性的改進。

週二輝達股價下跌6%，創下自2024年9月3日下跌9.5%以來的最大單日跌幅。

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