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去年國人前五大持股 ETF佔3檔 年輕人最愛00878、年長者愛中鋼

2025/01/08 14:30

2024年國人持股最高前五大標的，ETF佔三檔。（集保提供）2024年國人持股最高前五大標的，ETF佔三檔。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕回顧2024年，根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年12月底，台股自然人開戶人數全年新增70萬人，達1298萬人呈現明顯成長。且相較年長一代，年輕世代顯然更偏好持有台股ETF，去年全國投資人前5大持股就有3檔ETF，其中群益台灣精選高息ETF（00919）更是首度入榜。

另外若將投資人分為0-11歲的α世代，12-27歲的Z世代，28-43歲的Y世代，44-59歲的X世代，60-78歲的嬰兒潮世代，以及79歲以上的沉默一代等六個族群；發現各世代持股分布呈現出一定的差異性，其中，α世代（0-11歲）、Z世代（12-27歲）及Y世代（28-43歲）前5大持股除台積電外，其餘皆是高股息型及市值型ETF，且這3個世代持股第一名皆為國泰永續高股息ETF；反觀較年長的X世代（44-59歲）、嬰兒潮世代（60-78歲）及沉默一代（79歲以上），第一大持股皆為中鋼。

集保指出，相比持有單一個股，以一籃子個股分散風險並提供穩定現金流的ETF，越來越受到投資人的青睞。展望未來，隨著市場變化，投資人在進行資產配置時，應持續關注全球經濟變化、理解市場波動背後的邏輯，以及適時調整投資策略，將是保持穩健投資收益的重要關鍵。

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