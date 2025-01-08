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年關將近！中國房地產業崩壞欠薪 工人暴動「集體討薪」

2025/01/08 15:00

廣東一群工人在住建局的頂樓討薪。（翻攝自X網站）廣東一群工人在住建局的頂樓討薪。（翻攝自X網站）

〔財經頻道／綜合報導〕農曆新年就要到了，不過中國的討薪事件卻越來越多，特別是房地產工程項目成重災區。許多建築工人拿不到薪水，怕過不了年關，包括廈門、廣東、深圳和上海等地，有不少工人聚集到政府部門或企業總部，聲討被拖欠的薪資。有專家表示，很多的老闆在中國這個體制變成一個黑心商人，加上，近年來中國經濟很糟糕，也造成欠薪情況愈來愈嚴重。

綜合外媒報導，3日在廈門觀音山，一名工人站在起重機上討薪。據報導指出，其實一早現場就有工人拉了橫幅「還我血汗錢」，沒想到有一個工人直接爬上吊車，期間吊車底下並沒有鋪安全氣墊，該工人至少站了2個多小時，最後消防車和警察都趕到了現場，相互溝通許久工人才自己下來。

廈門觀音山一名工人站在起重機上討薪。（翻攝自網路）廈門觀音山一名工人站在起重機上討薪。（翻攝自網路）

另外，還有數百名建築工人於1月2日、3日接連聚集在上海普陀區的新城控股總部大樓，追討被拖欠的薪水，部分工人還攜帶被子住進總部大樓。

自2024年12月以來，河南、遼寧、湖北多個建案，均有工人討薪。今年1月1日，在廣西柳州也有工人爬起重機討薪，喊「還我血汗錢」。

中國問題專家王赫表示「中國這個體制其實就是逼良為娼，很多的老闆在中國這個體制變成一個黑心商人，另外一方面呢，就是這幾年來中國經濟很糟糕，大老闆欠中老闆，中老闆欠小老闆，小老闆就欠工人，所以整個社會就是經濟上一塌糊塗，在這種情況下，這個欠薪的問題就非常突出。」

報導指出，中國國務院日前承認，除工程建設領域欠薪風險外，經營不善、拖欠帳款等帶來非工程建設領域的欠薪問題也增多。國務院聲稱將進一步加大力度整治欠薪，並稱治理欠薪將以工程建設領域特別是政府、國企項目為重點。

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