世界先進：中國成熟製程殺價競爭 國際客戶產生不信任感

世界先進董事長方略表示，中國成熟製程殺價競爭，國際客戶產生不信任感。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進董事長方略今受訪表示，2025年半導體業看起來是溫和成長的一年，世界先進也會是溫和成長的走勢。面對中國成熟製程殺價競爭，他認為，非理性的價格競爭，也會造成客戶產生不信任感，尢其是很多國際整合元件製造廠（IDM）的客戶，策略的考量會轉單，這對世界先進反而帶來機會。

世界先進今舉行歲末愛心餐會，方略受訪表示，他認為今年半導體業溫和成長，主要看到全球的GDP大概會跟2024差不多，約成長3.3％，且充滿很多的不確定，尤其川普上任後會帶來很多的不確定性，包括關稅政策、301條款，美中地緣政治的競爭若被激化，將會影響全球經濟狀況，此不確定性，將是大家都沒有辦法完全掌握的局勢。

請繼續往下閱讀...

他並說，2025目前看起來是溫和成長，但是在很多不確定性之外，中國將推出許多方案來刺激經濟，他們如何實施及怎麼刺激？恐怕都會影響到2025全球經濟。世界先進面對這種不確定性，會更積極開發技術，做一些差異化的努力，控制成本費用，以因應挑戰。

方略表示，世界先進建廠中的新加坡12吋合資廠，土木建築目前微幅超前，往後技術移轉、人員招募也會進行。整體投資案會有很好進展，即使大環境仍然挑戰，建廠有費用產生，世界先進的資金、保留盈餘，有信心未來4年，每年可配發每股至少4元的現金股利。今年四月也會對員工加薪。

他表示，成熟製程價格的壓力已持續了一段時間，中國因產能過剩，造成非理性的價格競爭，在這種情況下，的確會有一些價格的壓力，但是在這種情況下，不合理的競爭，也會造成客戶產生不信任的狀態，尢其是很多國際IDM的客戶更是如此，策略考量下，對世界先進反而帶來的機會，公司巳很習慣且積極應對價格壓力，競爭是一直的存在，不是現在才嚴重，世界先進會積極爭取機會，加強自己的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法