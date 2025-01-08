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越南人不堪相對剝奪感 花百萬元冒死偷渡英國

2025/01/08 15:06

2024年10月30日，在法國北部一處海灘，移民登上走私犯的充氣小艇，試圖穿越英吉利海峽。（法新社）2024年10月30日，在法國北部一處海灘，移民登上走私犯的充氣小艇，試圖穿越英吉利海峽。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕越南如今是全球經濟增長最快的國家之一，英媒披露，2024年上半年，越南人成了經由小船橫渡英吉利海峽進入英國的最大群體，而讓這麼多越南人甘冒生命危險偷渡英國的主因之一，就是逃離「相對剝奪感」。

《BBC中文網》報導，2024年前6個月，越南人是英吉利海峽小船偷渡者中最多的一群，共有2248人登陸英國，超過阿富汗和伊朗等國。

但這種行為伴隨著極大風險。一些越南移民最終淪為性工作或非法大麻種植場的受害者。在英國申請自己是「現代奴隸制」（modern slavery）受害者中，越南人佔超過十分之一。

越南經濟增長迅猛，人均收入比20年前高出8倍，究竟是什麼原因讓這麼多人迫切想要離開？

報導指出，越南是共產主義國家，但在前往英國的越南人中，幾乎沒有人是為了逃避壓迫。實際上，他們試圖逃離的是「相對剝奪感」。

越南的平均月薪僅約230英鎊（約新台幣9600元），遠低於泰國等周邊國家。此外，5500萬勞動力中，有四分之三的人從事的都是無保障、無社會保護的非正式工作。

新加坡東南亞研究所的越南學者阮克江（Nguyen Khac Giang）說，「河內這樣的大城市與農村地區之間存在巨大的差距。」「對於大多數技能有限的工人來說，存在著一層無形的天花板。即便一天工作14個小時，也無法存夠錢建房或成家。」

墨爾本大學發展研究教授何蘭安（Lan Anh Hoang）指出，「20到30年前，人們對出國移民的渴望並不那麼強烈，因為當時大家都很窮。」「突然間，一些人成功移民到德國或英國，從事大麻種植或開設美甲店。他們開始匯大量錢回家。儘管留在家鄉的人經濟狀況並未惡化，但相較於那些有親人在歐洲工作的家庭，他們感到自己變得貧窮了。」

何蘭安說，「在越南，金錢就是上帝。」「對『美好生活』的理解主要建立在積累財富的能力上。特別在越南中部，幫助家裡是很強烈的義務。 」；「因此，整個大家庭會共同籌集資金，去資助一位年輕人移民，因為他們相信這個人可以帶回大量金錢，並帶領其他人移民。」

據報導，在越南，為想離開家鄉的人安排「旅程」，已成一個非常有利可圖的行業。一些旅行社等，其實私下提供經由歐洲其他國家偷渡到英國的服務。

「掮客」通常收取1萬5000元至3萬5000英鎊（約新台幣147萬元）不等的費用，幫助偷渡到英國。

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