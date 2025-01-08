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賣鞋跨界賣晶片！中國鞋王欲「轉戰半導體」 悲慘結局曝

2025/01/08 17:00

中國奧康國際曾登上「中國皮鞋之王」的寶座上，2012年登陸上海證交所，成為「中國男鞋第一股」。（翻攝自網路）中國奧康國際曾登上「中國皮鞋之王」的寶座上，2012年登陸上海證交所，成為「中國男鞋第一股」。（翻攝自網路）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體在全球成為炙手可熱的產業，就連中國曾經的鞋王、中國「男鞋第一股」奧康鞋業股份有限公司（奧康國際）都想進軍半導體產業，打算買下半導體科技公司，押注記憶體晶片產業，然而，2024年底才公告將籌劃購買股權，不到1個月，卻宣告跨界半導體失敗。

綜合中媒報導，中國奧康國際於2024年12月24日發布公告，公司擬籌劃以發行股份及或支付現金的方式，購買記憶體晶片公司聯和記憶體股權事項，估值約14億人民幣（約新台幣62億元）。

然而，才不到一個月時間，今年1月7日奧康國際發佈公告表示終止籌劃，宣告跨界半導體失敗，公司股票於1月8日復牌。奧康國際稱，自與交易對方確立交易意向以來，公司組織交易雙方推進本次交易，但交易各方對交易方案進行多輪協商和談判後，對本次交易的最終交易條件未能達成一致。值得注意的是，復牌當日，奧康國際股價開盤跌停。

跨界半導體失敗，恐怕是因奧康國際面臨不少質疑，尤其近年屢見虧損，但公司高層分紅竟然變多，分紅規模達20億人民幣（約新台幣89億元）大部分進入自己家族的口袋，引發爭議，且過去跨界投資也不理想，後市不被看好。

公開資訊顯示，其董事長王振滔自1988年借款3萬元人民幣創業，10年內便將奧康國際推上「中國皮鞋之王」的寶座上。2012年，奧康國際登陸上海證交所，成為「中國男鞋第一股」。

事實上，奧康出道後的數年裡，隨著電商的衝擊和中國皮鞋市場的萎縮，鞋業巨頭們紛紛轉頭向下，特別是近年來，隨著皮鞋行業市場競爭的加劇和消費者習慣的改變，皮鞋生意越來越不好做，靠皮鞋起家的奧康國際的感受更為明顯。

奧康國際2024年前三季營收約18.88億元人民幣，年增率減少18.8％；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約1.36億元。

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