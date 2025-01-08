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川普上任倒數 經長：著重國家安全 估對中國課稅較多

2025/01/08 13:26

經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統當選人川普20日上任，立委關切川普課稅影響，經濟部長郭智輝表示，川普選前、選後都有特別點名關稅，上任後關稅品項可能會有不同，但研判會針對「國家安全」領域提高，「針對中國會比較多」。

面對川普2.0，郭智輝表示，經濟部內部討問主要協助台商，例如從增加關稅移動到不增加關稅地區，也針對假設情境，跟廠商討論，盡量讓廠商的傷害最小。

郭智輝也說，對台灣影響較大的會是ICT相關產業，傳產部份則是汽車，根經濟學等專家分析，川普是要恢復80年代、美國強大的藍圖，當時就是汽車業較強大。

立委謝衣鳳引述前經貿總談判代表鄧振中觀點，若未來川普要求台灣跟美國一起打擊中國，減少對中國進口、增加對美國進口，台灣如何因應，擔憂影響物價。

郭智輝指出，台灣近年對中國、美國進出口都有轉變，而中國出口補貼多，若開放過多產品進口到台灣，國內很多傳產、中小企業無法存活，經濟部也會保護中小微企業方式，包括雙軸轉型、節能減碳、擴大加速國內基礎建設等方式因應。

另外，郭智輝也提到，美國對中國課徵高關稅，不是完全沒有替代性，大部分中國生產的產品便宜，但品質堪慮，美國會有方法應對。

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