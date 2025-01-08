《紐時》2025年全球必去52景點！台灣「此地」唯一上榜

紐時以「搭乘古老車廂進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。（本報資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年才剛開始，大家決定好要到哪個國家旅遊了嗎？外媒公布2025年「全球最值得去的52個景點」，包括法國的普羅旺斯（Aix-en-Provence）、日本的大阪以及格陵蘭（Greenland）。在全球的52個地方中，台灣的「阿里山」也入選獲得推薦。

《紐約時報》每年1月會發布「最值得去的52個景點」名單，推薦當年不可錯過的目的地，這回公布2025年推薦的全球景點當中，台灣唯一入選的地點便是嘉義阿里山。

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紐時推薦的52個地方包括作家珍奧斯汀的英格蘭（Jane Austen's England）、紐約市的博物館、格陵蘭、安哥拉等地。（示意圖，法新社）

報導提及，阿里山不但是觀賞日出與雲海的最佳去處，還有「神怡流瀑」、阿里山神木遺跡等美景，還可以到神木車站搭小火車感受森鐵的魅力。紐時以「搭乘古老車廂進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。

紐時推薦的52個地方還包括作家珍奧斯汀的英格蘭（Jane Austen's England）、紐約市的博物館、格陵蘭、安哥拉、尼加拉瓜、挪威的克里斯汀桑（Kristiansand） 、烏茲別克的布卡拉（Bukhara）、奈及利亞的貝寧市（Benin City）、法國普羅旺斯、美國的紐奧良、日本的富山市、英屬維京群島、阿拉伯聯合大公國的阿布達比、中國的黃山、保加利亞、加勒比海國家蒙哲臘（Montserrat）等。

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