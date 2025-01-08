過去5年全台房價飆漲逾5成 新竹幾近翻倍最驚人

七大都會區中，新竹縣市房價指數漲幅最驚人，5年幾近翻倍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕5年時間、全台房價指數漲幅逾5成，六都加新竹縣市等都會區，又以新竹縣市漲幅最驚人、5年來房價指數漲幅幾近翻倍、約96.8%，反觀台北市漲幅則最小、約32%。

永慶房產集團彙整2020至2024年、5年的「政大永慶即時房價指數」，除雙北市以外的都會區、5年指數漲幅均為5成起跳，尤其台南市漲幅、約64.5%，僅次於新竹縣市，再來則是桃園市、漲幅約61.7%，高雄市則有59.3%，至於，新北市5年指數漲幅約31.2%。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2020、2021年全球受到疫情衝擊，為挽救疲弱的經濟，美國帶頭祭出量化寬鬆政策，促使大量的資金湧入股市、房市，造成全球股、匯、房市一片榮景，因此，全台房價也跟著上漲。

其中房價基期較低的南二都，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是凶猛。

尤其新竹縣市因腹地有限，房市新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段房價屢創新高。

有屋主先讓價 導致去年Q4指數下跌

不過，暢旺的房市在去年下半年出現冷卻，尤其去年第4季房價指數更罕見出現跌幅，全台指數下跌2.9%，七大都會區跌幅則落在1.6%至4.5%間。

郭翰認為，目前房市仍受到銀行房貸緊縮與央行第七波選擇性信用管制持續影響，買氣明顯降溫。如此房市氛圍下，部分賣方擔心越晚脫手，要讓價的幅度越大，尤其去年第4季便有屋主先行讓價求成交，才會造成去年第4季房價指數出現下跌。

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