2025年機票變貴了！專家揭背後原因

2025年機票變貴了！航空專家表示，因為波音的交付延誤和供應鏈問題，將持續到2025年。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕航空業正準備迎接另一年的困難，航空專家表示，因為波音的交付延誤和供應鏈問題，將持續到2025年，在航空業面臨艱困的1年，旅客荷包也將跟著縮水，預估2025年機票將上漲，並高於疫情前的水平，要買到便宜機票越來越難了。

CNBC報導，週日是阿拉斯加航空公司營運的1架波音737 Max 9客機門板爆炸1週年，這一事件再次引發了人們對波音品質和安全標準的質疑。

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根據上週五波音發布的聲明，在事故發生後，實施了一系列變革，包括強制員工培訓和加強檢查。波音還表示，它改進了「舉報」系統，鼓勵員工報告工作場所的擔憂。

不過，航空諮詢公司博伊德國際集團的總裁兼聯合創始人邁克 博伊德（Mike Boyd）表示，這還不夠，他認為，波音「整個董事會都應該被解僱」。

博伊德指出，如果沒有波音公司的飛機交付，西南航空、維茲航空和瑞安航空等航空公司將花費「本來不想花的錢來檢修即將退役的飛機」。

他警告，未來1年，航空業將面臨非常坎坷的1年。

另，航空情報公司OAG首席分析師約翰·格蘭特（John Grant）表示，波音公司最早在2025年底之前不太可能出現實質改進。

他指出，隨著監管機構遍及公司各處，新流程不斷建立，現在說情況正在改善可能還為時過早。

索比航空公司的獨立分析師布倫丹·索比則認為，航空業的問題遠遠超出了波音公司的範圍。

他說，從備件短缺到引擎維護，這關係到行業內公司的整個生態系統，這是1個非常困難的時期，而且沒有任何跡象表明這種情況會很快消失，這些問題需要數年時間，而不是1年就可解決。

索比表示，航空公司對引擎製造商普惠公司和勞斯萊斯公司的可靠性，和維護問題尤其感到沮喪。

博伊德表示，引擎問題迫使包括夏威夷航空和精神航空在內的許多航空公司停飛部分機隊，如威茲航空（Wizz）今年已停飛了40架飛機。

他指出，這將使2025年優惠機票更難找到。

而航空旅行網站Going的創始人凱斯（Scott Keyes）表示，2024年機票已漲了5%，預估2025年機票可能會持續上漲，他指出，機票價格正在正常化，高於新冠疫情前的票價水平，但低於2022年的峰值（漲36%）水平。

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