焦點股》研華：第4季業績看增 股價表態

研華看好今年邊緣運算與人工智慧技術將深入各個產業應用領域，公司將順應大勢所趨啟動品牌再造計劃。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）即將發布去年12月營收，受惠於去年第4季業績表現有機會站上2024年單季高點，帶動今日盤中股價強勢表態，高點觸及381元，截至中午12時31分暫報379.5元，漲幅5.42%，成交量1701張。

研華看好今年邊緣運算（Edge Computing） 與人工智慧（AI）技術將深入各個產業應用領域，公司將順應大勢所趨啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦（IPC）領導者，進化為邊緣運算、邊緣AI的全球領導者。未來將以此兩大主軸作為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等5大關鍵市場。

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研華也將增進全球佈局程度，深化人才培育，穩定攜手供應鏈夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收前景奠定穩固基礎，以實現智能地球的推手、打造智慧星球的企業願景。同時擬定進一步舉辦全球夥伴會議，聯手晶片商、軟體供應商（ISV）、系統整合商（SI）等共同推動轉型，建立更全面的生態系，以提供符合垂直產業需求的解決方案。

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