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美元轉強！日圓、人民幣又破底 新台幣貶回32.8元價位

2025/01/08 12:19

美元轉強！日圓、人民幣又破底，新台幣貶回32.8元價位 （記者陳梅英攝）美元轉強！日圓、人民幣又破底，新台幣貶回32.8元價位 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美職缺數意外上揚，暗示美國就業市場穩定、聯準會可能會放緩目前的降息步伐，美債殖利率一度衝破4.7%，美元再度轉強下，日圓、人民幣相繼破底，新台幣兌美元匯率也貶回32.8元價位，中午暫時收在32.83元，貶值9.1分，台北外匯經紀公司成交量6.06億美元。

美國一連10月、11月職缺數增加，加上美國供應管理協會（ISM）非製造業採購經理人指數（PMI）持續上升，顯示美國經濟與就業表現仍然相當穩健。

數據發布後，美國利率期貨市場預估本月聯準會暫停降息機率飆高至95%，今年降息次數可能不到2次；美債殖利率與美元雙雙走揚，衝擊美股進而影響主要亞洲股市除韓股之外全面修正拉回，台股今日開低走低，目前下跌逾百點。

新台幣匯價一早反應美元轉強，以32.76元、貶值2.1分開出，隨後貶破32.8元關卡，最低下探至32.833元、貶值9.4分，昨日升幅已吐回一半。

主要亞幣走勢更為不妙，其中，人民幣貶破7.33兑1美元、日圓亦貶回158兑1美元價位，雙雙出現破底走勢，韓元則是上下震盪。

今晚美國還將發布聯準會會議紀錄，之後還有非農就業報告，預料金融市場仍是動盪的一週。

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