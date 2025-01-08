台智電被炎上！郭智輝重話：中鋼未摒除疑慮「可全面退出」

經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台智電話題持續延燒。經濟部經委會委員張嘉郡、張啟楷、林岱樺等人今天（8日）質詢經濟部長郭智輝，關切中鋼轉投資興達海基大虧2個資本額，又要求成立台智電（台灣智慧電能）恐血本無虧，郭智輝掛保證，台智電不會虧損，他也撂下重話，中鋼經營層應充分溝通，若未能摒除疑慮，「中鋼可以全面退出」。

經濟部日前解釋，台智電股東結構泛官股約51到52%，民營企業約48到49%，規劃到四月底前會有10到12家公司；台智電成立目的要解決企業購買離岸風電對於量體、信評要求等問題，透過統購分銷幫企業順利採購綠電。

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國民黨立委張嘉郡關切，泛官股公司是否自願，已是股東的耀華玻璃不需要綠電，且擔憂台智電步上興達海基後塵。

郭智輝強調，經濟部「絕對沒有強迫」，針對中鋼集團總工會抗議，他也要求中鋼經營階層要持續溝通，集團總工會對此有誤解；郭智輝也說，台智電絕對不可能「高買低賣」，他還強調，台智電「不會虧損啦」。

民眾黨委員張啟楷追問中鋼股價跌破20元，是很多員工的棺材本，興達海基政策錯誤誰要負責？郭智輝回應，企業的決策是由公司董事會決策，並由董事長、總經理依照決策實施。就像英特爾是美國重要半導體公司，過去大賺，只是去年也大虧，公司經營不能夠這樣討論。

郭智輝也回應，策略正確，但達不到目標，是要檢討執行過程有無錯誤，關於興達海基虧損是因為「學習曲線太慢、興達港深不夠」。

民進黨立委林岱樺痛批，政府離岸風電政策「重北輕南」，但興達海基黯然落幕，讓中鋼集團總工會北上抗議，也是對國產化失去信心，中鋼集團經不起64億元、再次打水飄。

郭智輝點名，如果中鋼董事長黃建智無法與工會充分溝通，屏除疑慮，中鋼第二輪可以全面退出。

林岱樺更痛批郭上任後貿然鬆綁離岸風電國產化，讓高雄、屏東有24家供應鏈「血本無歸」、「你知道你有多可惡嗎？」郭智輝也按奈不住怒意，回應難道要在WTO留下被告的結果嗎？他強調，3-1、3-2風場條件沒有改變。

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