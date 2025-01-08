藍委憂台智電恐拖累中鋼股民員工 經長掛保證不虧損

國民黨立委張嘉郡。（圖由張嘉郡國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕中鋼工會日前北上陳情，擔心綠電平台「台灣智慧電能（台智電）公司」成為中鋼另一個錢坑。國民黨立委張嘉郡今（8）日質詢指出，泛官股公司加入平台疑為政策考量，中鋼工會憂心步上台電後塵，恐影響百萬股民與上萬名員工權益。

對此，經濟部長郭智輝澄清說，經濟部不強迫中鋼加入，要求中鋼董事長要再跟工會溝通，也通知中鋼隨時可以退出。郭智輝也掛保證，台智電不會虧損，「這是我的專業」！

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張嘉郡質詢指出，經濟部成立綠電平台、台智電公司，初期由中鋼成立，目前已有耀華玻璃、ITIC、中華電信、中油、台灣高鐵、國發基金等，很多泛官股被經濟部拉進來投資。

張嘉郡表示，國發基金、ITIC、耀華玻璃也不需大量綠電，很顯然就是政策所逼，如果是自願加入，中鋼工會日前不會來北上立院陳情，中鋼員工擔心會步上台電的後塵，加入台智電將造成中鋼嚴重虧損，無異是將政策風險轉嫁於百萬股民與員工生計之上。

張嘉郡也說，經濟部不能把台電的財務黑洞轉嫁到新的售電平台，把虧損問題丟給泛官股企業跟民營企業去承擔，呼籲經濟部調整能源政策才是釜底抽薪的辦法。

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