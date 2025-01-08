南韓短命戒嚴、「內需冰凍」 韓媒 : 當週信用卡使用量驟降26％

受戒嚴、彈劾及空難事件影響，南韓內需出現凍結現象，首爾的一家餐廳老闆正等待客人上門。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓總統尹錫悅在12月3日晚間發布緊急戒嚴令，但6個小時後就解除，此後南韓政局動盪迄今未止，當地民生也受衝擊，內需出現冰凍。韓媒《朝鮮日報》報導，南韓短暫戒嚴導致消費銳減，發生日當週的信用卡使用量驟降26%。

《朝鮮日報》指出，2024年末消費者心理指數，竟創下新冠疫情之後以來的最大跌幅。其中，娛樂、體育與文化消費下降7.4%、住宿服務下降7.1%、餐飲服務下降4.5％。

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據報導，自從南韓發生緊急戒嚴，緊接著彈劾追訴，還有濟州航空空難事件等接連發生，吞噬了去年末和今年初內需火熱的特需。其中，餐飲、住宿、娛樂和文化等「吃喝玩樂」的消費銳減現象特別明顯。

根據南韓統計廳近期發布數據顯示，2024年11月30日至12月6日期間（戒嚴當週），南韓信用卡使用金額較上週下降26.3%。值得注意的是，就在短命戒嚴的前1週，南韓信用卡使用金額是年增7.3%，隔週12月7-13日南韓信用卡使用金額，轉為年減3.1%。

韓媒指出，去年12月第2週是南韓國會對尹錫悅總統的第一次彈劾案，12月7日因未達法定人數而告吹。

而12月14日第2次彈劾案通過，首爾汝矣島和光化門舉行大規模贊成和反對彈劾集會。韓媒指出，市場擔心戒嚴和推進彈劾等政局的混亂，會讓南韓陷入長期低迷的內需經濟難以復原。

2024年12月第3週，南韓人民吃喝玩樂消費仍持續減少，讓當地業者苦不堪言。一家在首爾汝夷島經營4年的烤豬肉店，在戒嚴後一週內，除了預約少了9成、午餐顧客也比平時減少3成、晚餐也減少了5成。

一名在金融業的上班族金先生表示，原計劃去年12月16日參加部門的年末聚餐，但受戒嚴影響，聚餐因此無限期延後。金先生表示，現今整個國家出現混亂，企業在這樣的氛圍下開懷暢飲聚餐是不合適的，加上濟州航空慘案的發生，現在代替年末聚餐的新年聚餐，也更難舉行了。

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