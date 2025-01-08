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iPASS一卡通「新南向」！攜手東聯 推四國移工電子支付跨國匯兌

2025/01/08 12:16

為服務廣大的移工匯兌需求，透過iPASS MONEY APP，率先推出電子支付業者跨國匯兌服務。（一卡通提供）為服務廣大的移工匯兌需求，透過iPASS MONEY APP，率先推出電子支付業者跨國匯兌服務。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕iPASS一卡通透過「iPASS Connect+」計畫，與東聯互動股份有限公司合作，一口氣推出印尼、越南、菲律賓 、泰國等4個國家的專屬APP電子支付跨國匯兌服務，透過手機進行線上匯兌，為移工帶來便利金融生活。

根據勞動部勞動力發展署統計，現今全台移工總數近81萬人，在建設、製造、農業、照顧服務等行業扮演重要角色，是臺灣社會中不可或缺的一部分；但外籍移工生活在臺灣，也面臨著許多生活挑戰，其中金融服務的便利性是其中之一。

為服務廣大的移工匯兌需求，iPASS一卡通與FINTECH科技金融公司「東聯互動股份有限公司」合作，率先推出電子支付業者跨國匯兌服務，讓移工能夠快速透過手機中iPASS MONEY APP即時便利地進行線上匯兌，免請假特地再跑一趟金融機構。

一卡通說明，本次啟用線上匯兌服務共有IndoMoney（印尼）、VietMoney（越南）、PhilMoney（菲律賓） 、ThaiMoney（泰國）四個國家的專屬APP，使用者只要透過東聯所屬的APP進入交易畫面，選擇受款人、匯款目的後，即可使用iPASS MONEY付款輕鬆將款項匯回家鄉，或透過iPASS MONEY APP「生活繳費」項目中的「跨國」（Cross-Border）選項，也一樣可快速完成匯款，安全便利的將款項匯到家人手中。

東聯創辦人吳侑勳表示，台灣金融服務對移工來說是相對陌生且有距離感的的生活體驗，非合規交易與詐騙案件時有所聞，本次合作希望提供移工更安全、便捷的金融環境。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通致力於提供全方位的支付服務，透過與東聯互動的合作將服務延伸到移工客群，便利移工支付及金流的需求，為移工們在臺灣提供了更安全、更便利的金融服務，實現普惠金融的目標；一卡通總經理鄭鎧尹則表示，iPASS一卡通除透過本次的合作將服務延伸到移工客群，提供移工便捷的國際匯兌服務，未來也會更深入移工各生活場景及商圈，提供更多元化的支付服務或優惠。

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