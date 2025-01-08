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中國房地產違約危機再起？融創中國傳無法如期償還美元債

2025/01/08 11:12

中國大型房企「融創中國」傳出無法如期償還美元債的消息。（路透）中國大型房企「融創中國」傳出無法如期償還美元債的消息。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大型房企「融創中國」陷入危機，外媒引述知情人士說法，指出融創中國已經通知部分美元債權人，可能無法在9月的債券到期期限前償還債券，因銷售疲軟，可能觸發新一輪的境外債務重組。消息傳出後，在港交所上市的融創中國股價持續下挫，週三（8日）暴跌超過9%。

《路透》週一（6日）報導引述知情人士說法，指出融創中國向一些債權人指出，由於行業銷售復甦不確定，可能會影響償還能力，正在研究9月到期債券的替代方案。

知情人士稱，融創中國目前尚未向債權人提供替代選項的具體細節。

對於上述消息，融創中國拒絕評論。

以銷售額計算，融創中國曾經是中國最大的開發商之一，但中國的房地產行業的債務危機在2021年爆出後，融創中國已於2023年11月完成90億美元的境外債務重組，而作為重組過程的一部份，首批票據將於9月到期，並可選擇將到期期限延長1年，而相關條款也適用於2026年9月到期的部份。

融創中國股價已連跌5日，週三開低走低，以小跌1.09%的1.82港元開出，跌勢加劇，最低一度來到1.66港元，跌幅超過9%，上午11點初暫報1.68港元，跌幅8.69%。

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