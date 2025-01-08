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奇景攜友達CES大秀智慧車用顯示

2025/01/08 10:39

奇景攜友達CES大秀智慧車用顯示（業者提供，資料照）奇景攜友達CES大秀智慧車用顯示（業者提供，資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕奇景光電今（8）日宣布，與友達光電 （2409）在2025年CES展示友達突破性的車用Display HMI—AmLED一體化顯示方案，結合奇景的先進車用IC解決方案，共同攜手打造智慧車用顯示，為現代車輛智慧座艙體驗設定全新基準，以提升清晰度、功能性與永續性。

奇景表示，隨著汽車產業加速邁向智慧化與自駕功能，友達利用Display HMI解決方案提供智慧座艙一系列創新應用，提升用戶體驗、改善視覺清晰度，並實踐綠色發展目標。奇景在車用領域深耕已久，已有全方位產品組合，包括DDIC、TDDI、局部調光Tcon等先進解決方案，持續推動車用顯示創新。

奇景表示，在CES 2025會場中，友達展示創新的AmLED顯示科技，搭載奇景業界領先的車用技術。展示項目之一是16英寸AmLED顯示器，內建奇景的局部調光Tcon HX6630-B，具高速介面橋接功能，實現高達50%的節能效果，支持ESG目標並樹立永續發展基準。

此外，友達還採奇景的第三代TDDI HX83195，實現3.2K x 2K超高解析度，提供即時、無延遲的觸控表現，實現流暢的用戶互動，符合先進的Display HMI設計需求。

另一展示項目為前座儀表板AmLED一體化顯示方案，由雙23英寸曲面顯示器整合而成，透過奇景車用DDIC HX82105-A提供先進點對點（Point-to-Point，P2P）iSP傳輸介面，支持高速數據傳輸，藉由COF實現曲面顯示設計，並以A柱到A柱大尺寸顯示，帶來順暢的廣域大螢幕視覺體驗。

奇景光電執行長吳炳昌表示，友達與奇景成為合作夥伴，發揮雙方在車用領域的專業，共同推動車用顯示技術的創新。兩家公司目標是攜手推動車用顯示技術創新，提升駕駛與乘客體驗，提供更安全、沉浸且愉悅的行車體驗。奇景對提供可靠、尖端的半導體解決方案很有信心，以車用產品系列支持友達AmLED顯示器，增強Display HMI功能，同時推動車用產業永續發展。

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