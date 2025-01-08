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科妍12月營收創新高 今年營運展望正向

2025/01/08 10:41

科妍去年12月營收創新高，今年營運也正向看待。圖左為科妍董事長韓開程、圖右為總經理韓台賢。（資料照）科妍去年12月營收創新高，今年營運也正向看待。圖左為科妍董事長韓開程、圖右為總經理韓台賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕透明質酸（又稱玻尿酸）大廠科妍（1786）公告12月營收創新高，同時寫下單月、第4季、2024年營收三個歷史新高紀錄，科妍表示，2025年在新產品、新市場帶動下，營運展望正向，全年業績有望呈雙位數成長。科妍今日股價在平盤附近波動不大，截至10:29分，股價暫報113.5元，小漲0.5元，成交量約700張。

科妍去年12月營收在歐洲客戶對關節腔注射劑、國內客戶的防沾黏等產品出貨增加中，單月交出9310萬元的歷史單月新高，月增14.21%、年增14.71%，同時，整體第4季營收2.55億元，季增14.85%、年增25.56%，也寫下歷史單季新高，而全年營收8.83億元，也超越2023年的7.13億元，再寫單年歷史新高紀錄，年增23.89%。

科妍總經理韓台賢表示，科妍產品線趨於完整、國際化布局有成，繼日前取得巴西的一針劑型透明質酸「HYAJOINT Plus」關節腔注射劑的銷售許可證後，刺激膠原蛋白增生的第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）、第一支國產PCL（俗稱少女針、喬凡霓絲）等新產品，也將正式在台灣上市，再加上中南美洲、歐洲等新市場、新客戶將加入全球銷售版圖下，對今年營運展望維持正向的態度。

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