亞馬遜線上汽車專區開張 南韓現代搶先進駐

亞馬遜與現代汽車2023年11月宣布線上汽車銷售合作計畫，希望讓消費者的購車體驗「簡單、方便、快速」。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓汽車工業巨擘現代汽車（Hyundai Motor）7日宣布，已率先在美國最大電商平台亞馬遜（Amazon）開啟線上汽車銷售服務。

綜合媒體報導，現代汽車美國銷售分公司7日發布上述消息。現代汽車和亞馬遜於2023年11月在洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show）簽訂了戰略夥伴協議，經過1年籌備，成功在「亞馬遜汽車」（Amazon Autos）專區建構線上汽車銷售服務系統。

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美國消費者將可利用亞馬遜網站，搜尋喜歡的型號、顏色與相關配備，挑選屬意的汽車，設定付款方式和貸款選項後，就可輕鬆交車。

現代汽車成為入駐亞馬遜汽車的首個品牌，目前獨家進駐。現代汽車表示，該服務從查詢到付款的流程十分便捷，美國消費者可在網站上訂購車輛後，選取附近的現代汽車經銷門市交車。

現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）受訪表示，利用線上銷售服務購買汽車僅需耗時15分鐘，期待到2020年代末的線上銷售額比例，可達到在美銷售總額的3成。

美國有線電視新聞網（CNN）此前報導，為保護經銷商，美國多州法律不允許汽車製造商直接向消費者賣車，因此亞馬遜與現代汽車的合作方案中，消費者線上購車後並不會像網購一樣寄至家門口，而是要求消費者前往現代汽車經銷商門市取車。

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