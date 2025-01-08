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應對通膨 美國麥當勞祭「超值」菜單重振業績

2025/01/08 10:50

麥當勞昨（7）日宣布推出全新「McValue」產品，其中包含去年上半年推出的「5美元套餐」，同時也推出「買1加1」的選項。（彭博社）麥當勞昨（7）日宣布推出全新「McValue」產品，其中包含去年上半年推出的「5美元套餐」，同時也推出「買1加1」的選項。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞昨（7）日宣布推出全新「McValue」 產品，其中包含去年上半年推出的「5美元套餐」，同時也推出「買1加1」的選項。菜單將於美國推出，這是麥當勞自2018年以來最大規模的菜單改革。據了解，此次改版主要是為了因應近期銷售下滑，並吸引因通膨而對價格敏感的消費者回流。

綜合外媒報導，新菜單「McValue」將以廣受歡迎的5美元（約164台幣）套餐為主打，並新增「買一加一只要1美元」的優惠選項，此優惠也適用於早餐時段。麥當勞在昨日的新聞稿中也提到，與WWE摔角明星轉演員的約翰希納（John Cena）合作，為新菜單進行宣傳。John Cena自稱是麥當勞的「終身粉絲」。

麥當勞自2019年以來平均商品價格上漲約40%，公司表示這是為了因應成本上升。在此之前，麥當勞也曾因爆發大腸桿菌疫情，導致銷售額和客流量大幅下降。為此，麥當勞將投入1億美元用於行銷，並援助受健康事件影響最嚴重的加盟店。

麥當勞也提到，在通貨膨脹持續的情況下，新菜單除了提供實體店面優惠外，還將推出應用程式獨享優惠，以及與其他16個品牌合作的300萬美元（約9800萬台幣）的促銷優惠方案，包括YouTube TV免費一個月等多項優惠，吸引更多消費者與超值優惠的廣告互動。

麥當勞指出，此次新菜單將取代原本相對不受歡迎的1美元菜單。因為消費者不僅追求便宜的食物，更重視物超所值的餐點選擇。麥當勞將於2月3日發布季度財報，屆時投資者可初步評估新菜單的成效。

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