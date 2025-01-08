供應中斷擔憂提振油價 專家揭後市走向

國際油價週二（7日）上漲。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（7日）上漲，市場憂慮西方制裁令俄羅斯和伊朗原油供應受限，也預期中國對原油需求增加。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲69美分，或0.94%，收每桶74.25美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油3月交割價上漲75美分，或0.98%，收每桶77.05美元。

Forex市場分析師希拉爾（Razan Hilal）表示， 耶誕節和新年假期後供應緊張，交易商們期待中國的刺激計劃能夠推動經濟成長。儘管市場現在處於區間震盪，但在連假交通以及中國經濟承諾，預期能推動需求改善的背景下，市場出現上漲，不過主要趨勢仍看跌。

對供應因制裁而收緊的擔憂，已轉化為對中東石油需求的增加，沙烏地阿拉伯提高2月對亞洲的石油銷售價格，這是3個月來的首次上漲。

與此同時，3名貿易商向《路透》指出，山東港口集團已禁止受美國制裁的油輪停靠其在山東省的港口，該省有許多獨立煉油廠，從美國禁運國家進口大量石油。

同時，美國和歐洲的寒冷天氣提振了取暖油需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法