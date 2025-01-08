「保護自由世界」 ? 川普威脅丹麥 : 不賣就對格陵蘭島徵收高關稅

川普威脅丹麥，不排除對格陵蘭島徵收高關稅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國後任總統川普（Donald Trump）宣稱，想買下丹麥自治區格陵蘭，若丹麥不合作，他將對丹麥祭出高額關稅。他指出，因為中國、俄羅斯船隻在那附近出沒，美國買格陵蘭是為了「保護自由世界」。

據報導，川普（Donald Trump）在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會後，再次提到在上任後，美國要買下格陵蘭（Greenland）的計畫。

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歐媒報導，格陵蘭島一直是丹麥的殖民地，直到1979年成為丹麥的自治領土，而川普質疑丹麥是否合法擁有格陵蘭。

川普直言，「如果有，丹麥應該放棄，因為美國需要格陵蘭來維護國家安全」。他補充，如果丹麥不選擇得出結論，他將對丹麥徵收非常高的關稅。

《CNN》指出，川普表示擁有格陵蘭島對美國安全至關重要，但專家卻表示，川普可能還關注格陵蘭島的「其他方面」，例如格陵蘭島蘊藏的自然資源（包括稀土金屬），隨著氣候變遷融化該地區的冰層，這些資源可能會變得更容易獲得。

《Economictimes》指出，1867年美國從俄羅斯購買阿拉斯加進入北極地區時，曾考慮競購格陵蘭島。格陵蘭島在地理上屬於北美，但在憲法上屬於丹麥。

二戰後，美國曾向丹麥提供1億美元（約新台幣32.77億元）收購格陵蘭。華盛頓簽署了一項以圖勒空軍基地（現為皮圖菲克太空基地）為中心的防禦條約，該基地是美軍在地球上最北端的設施，自冷戰初期以來具有重要的戰略意義。

獲得自治權的格陵蘭島仍然對美國至關重要，因為該島的面積大約相當於阿拉斯加和德克薩斯州的總和，橫跨西北航道和格陵蘭島-冰島-英國之間的戰略航道，以及北極飛行路徑（包括導彈飛行路徑）下方。

丹麥國際問題研究所高級研究員Ulrik Pram Gad表示，長期以來，格陵蘭島一直被視為美國安全的關鍵，尤其是擊退俄羅斯潛在攻擊的關鍵，是一個戰略性海域。

日媒則指出，格陵蘭島位置位於北極口，對於與俄羅斯和中國的北極競賽至關重要。對此，格陵蘭的總理艾格德（Mute Egede）重申，「格陵蘭是我們的，我們不會待售，未來也永遠不賣」。

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