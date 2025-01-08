30年期美債殖利率快要5％了！專家：債券投資人恐「雙輸」

美國國債殖利率持續上升。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國債殖利率持續上升，30年期美債殖利率週二（7日）一度來到4.919%，創2023年11月以來新高，10年期美債殖利率也不遑多讓，週二一度來到4.689%，創2024年4月以來最高水準。面對這狀況，專家警示，來自華府的因素，恐讓債券投資者面臨雙輸局面。

《彭博》週一（6日）報導指出，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）聯席投資長彼得斯（Gregory Peters）認為，市場上有大量債券，供應源源不絕，再加上通膨可能更具黏性或是逆轉走高，這都給債市帶來了更大的壓力。

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彭博最新的MLIV Pulse調查顯示，在553名受訪者中，有57%對美債前景感到悲觀，預計美債殖利率將在今年年初繼續走高。

Bianco Research創辦人比安科（Jim Bianco）表示，10年期公債殖利率可能升向5%，上次達到這個水準是在2023年10月，當時創2007年以來最高。

MLIV策略師雷諾斯（Garfield Reynolds）表示，來自華府的因素，可能讓債券投資者面臨雙輸局面，若大規模支出計劃順利通過，將對市場造成衝擊，但若政治混亂重新引發對債務上限的擔憂，情況也不容樂觀。

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