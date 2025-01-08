彭博 : 寧德時代進美國「黑名單」全球車廠陷亂流

被美國列為涉軍企業的寧德時代，是全球電動汽車電池市場的巨無霸。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，寧德時代（CATL）在全球電動車供應鏈中佔有舉足輕重地位，但現今被美國五角大樓列入「黑名單」。如果汽車製造商不得不尋找替代者，就有可能嚴重擾亂全球汽車行業，畢竟全世界約有3分之1的電動車配備寧德時代生產的電池。

據報導，寧德時代的客戶群，涵蓋國際一線車商，包括賓士、BMW、大眾、豐田、本田和現代、福特等多家大車廠，全都是寧德時代的客戶。

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特斯拉（Tesla）也是寧德時代的客戶，是上海工廠的磷酸鐵鋰（LFP）電池的主要供應商，特斯拉一直在向歐洲和加拿大等其他市場出口這些配備寧德時代電池的汽車。

一位知情人士表示，特斯拉和寧德時代正在制定一項合作協議，授權寧德時代在內華達州生產電池的技術，該交易預計將於2025年啟動。

同時，寧德時代也將向特斯拉上海工廠供應其儲能產品Megapack的電池和電池組。這兩家公司正在討論寧德時代如何隨著Megapack業務的成長而增加供應。

晨星分析師戈爾茨坦指出，該事件對於特斯拉來說，短期內不會產生影響。他預計，特斯拉將會繼續與寧德時代合作，因為該公司與中國政府的關係非常重要。

《彭博》指出，2024年寧德時代的市場佔有率約為37%，遠遠領先於中國競爭對手比亞迪的17%，這兩家中國公司合計佔據了全球電動汽車電池市場的一半以上。花旗集團預計，到2023年，美國市場將分別佔寧德時代電動車（EV）和儲能系統（ESS）電池的4%和35%。

《路透》指出，寧德時代列入黑名單一事，恐使得馬斯克（Elon Musk）陷入困境，因為這將挑戰其如何平衡自己在川普政府中的角色與與中國的關係。至於特斯拉，因旗下車款大量搭載寧德時代所生產的電動車電池，未來營運也恐受到中美政治所牽動。

據報導，儘管寧德時代被列入黑名單是與中國軍隊有關，並不涉及對該公司業務的任何限制。但實際上，美國這項舉措卻可能打擊寧德時代的聲譽，而所合作的企業們也可能會面對來自美國財政部制裁的龐大壓力。

保衛民主基金會高級研究員辛格爾頓表示，寧德時代在電池行業的角色，就如同中國華為在電信領域的角色，如出一轍。辛格爾頓稱，這是一場對國家安全影響深遠的主導地位的戰略爭奪。

戈爾茨坦表示，寧德時代被列入黑名單，可能會影響考慮與寧德時代合作的企業喊暫停。

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