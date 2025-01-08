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高雄百貨去年業績前3名出爐 未來面臨兩強挑戰

2025/01/08 09:16

漢神巨蛋的戶外廣場，經常舉辦活動吸引人潮。（資料照，記者林耀文攝）漢神巨蛋的戶外廣場，經常舉辦活動吸引人潮。（資料照，記者林耀文攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據「購物中心情報站」統計，高雄百貨公司仍呈現大者恆大局面，去年（2024年）營業額前3名，依序為漢神巨蛋、夢時代及漢神本館，未來則將面臨漢神三館及三井Lalaport的挑戰。

「購物中心情報站」初步統計，2024年漢神巨蛋仍維持高雄百貨龍頭寶座，整年營業額約180億，成長約5%；亞軍是夢時代約160億，成長約6%；第3名則是漢神本館約120億，衰退約12%。

漢神巨蛋堪稱「百貨業南霸天」，精品、化妝品樓層的大型改裝，讓業績持續成長；夢時代也持續增加餐飲比重及客單價，吸引家庭客；唯一衰退的漢神本館，則因去年B1及B2樓層大改裝，預期改裝完成後業績將往上跳。

值得注意的是，大立百貨（A+B館）受惠於唐吉訶德、無印良品、NITORI等大店進駐，去年業績達11.5億，成長25%。

「購物中心情報站」分析，高雄百貨業「大者恆大，仍是主要趨勢」，但未來最主要市場競爭對手即將進入，分別是2026-2027年準備開幕的北高雄凹仔底的高雄漢神三館（名稱暫定），及鳳山的三井Lalaport購物中心，二者都在捷運站旁。

針對漢神本館業績衰退，漢神總部協理袁永慧受訪指出，主因是「去年封閉兩個樓層，停業減損」；B2樓層從去年1月底封閉改裝，11月底才全新登場，引進14家國際精品品牌，B1樓層則尚在封閉改裝中；少了這兩個樓層，業績衰退是預期中。

對於今年百貨景氣是否持續成長，高雄百貨公司預期因出國人數較多，普遍持較保守看法；漢神兩館則是「謹慎樂觀」。

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