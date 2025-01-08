美股多頭何時結束？彭博 : 債券市場已發警訊

近期債券市場發出估值過高警訊，加上美元走強，對股市恐將構成衝擊。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國債券市場的走勢表明，美國股市多頭可能有點過於興奮。《彭博》指出，債券市場發出估值過高警訊，「在過去，這項訊息曾出現在股票拋售之前」。

報導指出，美股已接近20年來最高水平，而標普500指數的盈利殖利率（本益比的倒數）與國債殖利率相較，是處於2002年以來最低水平，顯示出目前股票相對於固定收益產品的估值，處於幾十年來最貴水平。

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就公司債而言，標普500指數的盈利殖利率報3.7%，相對於BBB級美元公司債5.6%的殖利率水平，兩者之差接近最低。

《彭博》表示，股市盈利殖利率低於債券殖利率的情況，只會在經濟出現泡沫或信用風險飆升時出現。自世紀之交以來，當這兩個數字之間的差值長期為負時，股市往往會遇到麻煩。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米倫（Brad McMillan）表示，若觀察BBB債券殖利率，以及任何其他基準殖利率（比如10年期、2年期殖利率）時會發現，它們與股市盈利殖利率之間存在非常大的差距」。

他強調，「從歷史上看，這通常發生在大幅回調之前」。

不過，麥克米倫也指出，此類的回調在短期內不一定會出現，因為股市的盈利殖利率與BBB評級債券之差，約有2年時間呈現負數，而且這個差距可能還會持續很長一段時間。

摩根士丹利分析師麥可威爾森（Michael Wilson）警告，這的確是一個令人擔憂的跡象，因為這表明了現今股票已經很貴，且在美國大選後，美股的漲勢存在脆弱性。債市殖利率升高以及美元走強，可能令美股估值和企業利潤承壓，對於股市將構成衝擊。

JonesTrading 首席市場分析師麥可·奧羅克（Michael O’Rourke）表示，美國國債仍面臨推動收益率走高的壓力，股票估值應調整至較低水平以保持競爭力。

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